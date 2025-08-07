半導體關稅最壞情況利空出盡？台積電大漲創新高

美國總統川普宣布半導體關稅100%以及在美國投資的企業可豁免，外界認為，半導體關稅最壞情況可能利空出盡，台積電（2330）今日股價大漲至1180元創下新高，市值來到30.47兆元突破30兆元關卡。

08/06/2025美國總統川普表示，將對晶片和半導體徵收100%的關稅。但如果在美國境內設廠，則毋需繳納關稅。 即使尚在建廠階段、尚未投產，只要創造大量就業和所有建設行動，只要建設，就不會收關稅。

蘋果執行長庫克也力挺，揭露Apple將加碼1,000億美元投資，加上02/2025宣布的5000億美元，合計6,000億美元的資本支出。

依據蘋果新聞稿表示將打造一條完整、橫跨美國本土的半導體供應鏈。「Apple Expands End-to-EndAmerican Silicon Supply Chain」，提供10家以上合作夥伴，台灣廠商包括台積電和環球晶（6488）。

法人分析，川普表示在美國設廠，就沒有關稅，因此台積電面臨關稅的機率降低。

成熟製程方面，法人分析，台廠大多都有在海外設廠，台積電可透過日本廠、未來的德國廠出貨，聯電可在日本廠和新加坡廠出貨，世界先進（5347）未來在新加坡廠供貨等，各業者已逐步因應。成熟製程最主要是受到中國成熟製程大幅開出，ASP壓力比較大。

目前尚不清楚川普要如何課稅，也不知道美方半導體關稅課徵範圍，因為台灣主要是半導體代工為主，沒有自有 品牌。