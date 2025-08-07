川普祭半導體關稅100% 台積電美國設廠獲豁免、大摩喊目標價1,388元

美國總統川普拋出最新半導體關稅主張，將對所有進口至美國的晶片與半導體產品課徵100%關稅，但在美國設廠或正處於建廠過程中的企業，可獲得豁免，此舉再度衝擊全球半導體供應鏈。摩根士丹利（大摩）證券火速出具最新報告認為，台積電（2330）在美布局將有助降低政策風險，因此維持台積電「優於大盤」評等及首選（Top Pick）地位，目標價維持1,388元。

大摩大中華區半導體主管詹家鴻表示，台積電對美國設廠的承諾可望獲得稅收豁免或寬限與預期相符，優於多數投資人原先的擔憂。台積電也將持續至2030年在美國投入1,650億美元資本支出的擴廠計畫。

隨著三大不確定因素，包括英特爾合資、AI需求、台灣半導體出口徵收關稅等逐漸解除，預期台積電股價有望迅速飆升至目標價1,388元，因此維持「優於大盤」評等及首選股地位。

另外，對其他晶圓代工廠方面，除台積電之外，包括中芯國際（「中立」評級）、聯電（2303）（「中立」評級）及世界（5347）（「劣於大盤」評級）能否同樣獲得關稅豁免尚待觀察，因其主要聚焦成熟製程，而美國本土垂直整合製造商（IDM），如德州儀器等在此領域已有自給能力。因此，以整體科技需求而言，台積電獲豁免關稅，有助於消除市場對科技需求前景的疑慮。