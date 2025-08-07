川普祭半導體關稅100% 台積電美國設廠獲豁免、大摩喊目標價1,388元

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

美國總統川普拋出最新半導體關稅主張，將對所有進口至美國的晶片與半導體產品課徵100%關稅，但在美國設廠或正處於建廠過程中的企業，可獲得豁免，此舉再度衝擊全球半導體供應鏈。摩根士丹利（大摩）證券火速出具最新報告認為，台積電（2330）在美布局將有助降低政策風險，因此維持台積電「優於大盤」評等及首選（Top Pick）地位，目標價維持1,388元。

大摩大中華區半導體主管詹家鴻表示，台積電對美國設廠的承諾可望獲得稅收豁免或寬限與預期相符，優於多數投資人原先的擔憂。台積電也將持續至2030年在美國投入1,650億美元資本支出的擴廠計畫。

隨著三大不確定因素，包括英特爾合資、AI需求、台灣半導體出口徵收關稅等逐漸解除，預期台積電股價有望迅速飆升至目標價1,388元，因此維持「優於大盤」評等及首選股地位。

另外，對其他晶圓代工廠方面，除台積電之外，包括中芯國際（「中立」評級）、聯電（2303）（「中立」評級）及世界（5347）（「劣於大盤」評級）能否同樣獲得關稅豁免尚待觀察，因其主要聚焦成熟製程，而美國本土垂直整合製造商（IDM），如德州儀器等在此領域已有自給能力。因此，以整體科技需求而言，台積電獲豁免關稅，有助於消除市場對科技需求前景的疑慮。

川普宣布半導體關稅100% 豁免在美國設廠者 台積電飆1180元天價

美國總統川普表示布，將對內含半導體的進口產品課徵100%的關稅，但將豁免將產線遷回美國的企業，台積電ADR盤後翻紅，台積...

川普喊半導體關稅100%、赴美設廠豁免 台積電開高35元拉高指數漲400點

台股7日開盤指數上漲269.99點，開盤指數為23,717.35點。台積電（2330）開盤價1,160元，上漲35元。美...

晶片100%關稅利空出盡？台積電平歷史高、半導體領攻 台股闖關23900

美國總統川普宣布將對半導體和晶片徵收稅率達100%的進口關稅，唯有「在美國建設」的公司得以豁免，美股四大指數昨夜漲跌參半...

川普擬課徵100%半導體關稅 法人：台股恐回測月線

美國總統川普擬課徵100%半導體關稅，對台股影響為何？凱基投顧７日一早推演：「台股近期價跌量縮，留上影線，並跌破5日線，...

中小股當家 資金追著跑

台股高檔震盪之際，資金流向悄然轉變。觀察8月初開始，市場資金逐漸從大型權值股撤出，並轉進中小型題材股的跡象愈加明顯，帶動...

台股驚奇 逆勢冒出20千金 顯示市場追價意願仍在

台股昨（6）日受權值股走弱影響，終場下跌213點、收23,447點，惟千金股新增奇鋐、旺矽兩檔，使得台股首度出現「20千...

