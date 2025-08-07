川普宣布半導體關稅100% 豁免在美國設廠者 台積電飆1180元天價
美國總統川普表示布，將對內含半導體的進口產品課徵100%的關稅，但將豁免將產線遷回美國的企業，台積電ADR盤後翻紅，台積電（2330）7日開高後衝上1,180元， 刷新歷史新高價。
美國總統川普周三（6日）宣布，將對半導體和晶片徵收100%的關稅，但會排除那些「正在美國建造」的企業，川普表示，「但對於像蘋果這樣的公司來說，好消息是，如果你正在美國建造或已經承諾建造，毫無疑問，承諾在美國建造，就不會徵收」。
川普表示，「將對晶片和半導體設定非常高的關稅」，但會排除那些「正在美國建造」的企業；消息出爐後，台積電ADR在美股盤後一度跌約1.5%，但隨後翻紅，勁揚3%。
台積電7日以1,160元開高後走高，一度衝達1,180元，上漲55元，漲幅4.89%，創下歷史新高，市值衝達30兆6,004億元。
