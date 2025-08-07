晶片100%關稅利空出盡？台積電平歷史高、半導體領攻 台股闖關23900

美國總統川普宣布將對半導體和晶片徵收稅率達100%的進口關稅，唯有「在美國建設」的公司得以豁免，美股四大指數昨夜漲跌參半，台股ADR則全面收低。資深半導體產業評論家陸行之表示，受害最大的蘋果跟台積電（2330）盤後看起來有像利空出盡的感覺，主要是川普給了些豁免條款。8日8月台指期開盤率先上漲243點、為23,660點，金融與電子期也攜手開高，隨後台指期漲點持續擴大至350點以上、突破23,700點關卡。

隨後台積電開高35元、報1,160元，並疾速追平歷史高1,165元，點火電子權值大軍鴻海（2317）大漲4%、聯發科（2454）漲3%，新千金奇鋐（3017）也續創新高，此外，神達（3706）、大量（3167）、亞翔（6139）、穎崴（6515）、尖點（8021）、漢唐（2404）、帆宣（6196）等皆全面揚升，激勵其他電子與半導體類指雙雙強漲逾3%，拉抬台股大盤開高勁揚超過400點，敲門23,900城池。

法人指出，川普對半導體晶片課徵高達100%關稅，但「在美國建設」的公司得以豁免，而蘋果加碼千億投資美國製造、FED 9月降息機率提高等利多消息，有助於投資風險偏好回升，預估短線上台股指數高檔震盪。操作上建議布局流動性佳的績優中大型權值股，族群可留意：AI概念股、PCB供應鏈、材料升級或替代概念股、機器人概念、軍工及生技等。