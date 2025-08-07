川普喊半導體關稅100%、赴美設廠豁免 台積電開高35元拉高指數漲400點

台股7日開盤指數上漲269.99點，開盤指數為23,717.35點。台積電（2330）開盤價1,160元，上漲35元。美國總統川普表示，半導體產品輸美課100%關稅。

群益投顧表示，買盤作價指數積極，但檢視下半年經濟結構，股市評價對應基期存風險下，資金近幾周持續積極進駐中小題材股。惟電子波段領漲PCB股籌碼相對轉浮動；非電軍工漸臨立院審議變數。股市基期、評價承壓，靜待半導體關稅開牌，短線高檔震盪膠著，跌深股搶短因應

操作題材可留意：

1.任天堂供應鏈─任天堂今年4月初正式發表後熱賣，屢創銷售佳績。從台廠相關供應鏈營收觀察，鴻準（2354）、旺宏（2337）營收從3月開始便明顯跳升；虹冠電（3257）、偉詮電（2436）4、5月起,營收也明顯增溫，顯示任天堂訂單產生一定程度挹注。

2.造紙類股─陸廠傳漲價+美國紙漿供應吃緊，挹注造紙產業低迷氛圍。川普3月初下令啟動新的貿易調查，恐對木材進口加徵更多關稅；美國近九成軟木材依賴加拿大進口，因川普關稅可能會從14.5%調高至35%。關稅加劇美木材供應吃緊，減緩中國產能過剩影響

周三（6日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為44,193.12點，上漲81.38點、漲幅0.18%；S&P500指數上漲0.73%；那斯達克指數上漲1.21%；費半指數下跌0.2%。台積電ADR跌0.47%，報每股231.37美元，換算並折合台幣後為每股1,386.46元，較台北交易股票溢價率為23.24%。

川普威脅將對所有進入美國的晶片和半導體徵收100%關稅，最快下周實施；台積電ADR在收盤後交易時段大幅波動，消息出爐後，台積電ADR盤後股價一度下跌超過1%，但稍後上漲3%。

蘋果宣布加碼投資美國千億美元，蘋果勁揚5.10%；亞馬遜大漲4%；尖牙股強漲領漲那指強漲1.21%。AMD重跌6.42%領跌費半小跌。

三大法人周三集中市場合計賣超114.9億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超108.2億元，投信買超18億元，自營商（自行買賣）賣超9.6億元，自營商（避險）賣超15.2億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,219口至721口，其中，外資淨空單增加1,051口至36,380口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少1,524口至1,526口。

選擇權未平倉量部分，08月W1大量區買權OI落在23,600點，賣權最大OI落在23,400點 ; 月買權最大OI落在25,000 點，月賣權最大OI落在17,800點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.17下降至1.07。VIX指數下降0.23至22.49。外資台指期買權淨金額0.17億元 ; 賣權淨金額-0.76億元。整體選擇權籌碼面中性。