美國晶片關稅將出爐 法人：台股震盪拉鋸

中央社／ 台北7日電

美國最新一輪企業財報大多表現亮眼，加上蘋果公司（Apple）傳出將加碼投資1000億美元於美國國內製造業，股價勁揚逾5%，帶動美股3大指數6日收紅。法人表示，美國的晶片關稅將出爐，台股短線恐持續拉鋸。

美國總統川普6日表示，將對所有輸美晶片、半導體開徵高達100%關稅，但若廠商承諾在美設廠或正在美國設廠，「就沒有關稅」。他還說，英特爾（Intel）先前外移到其他地方，特別是台灣，但現在許多晶片公司都回流美國。

凱基投顧表示，觀察6日台股盤面結構，台積電因遭川普點名可能投資3000億美元，以及半導體關稅一週內即將宣布，股價開低出現空方缺口，5日多方缺口也遭封閉，跌破月線，短線偏弱；就技術面觀察，台股將進入整理。

觀察6日美股表現，道瓊工業指數上揚81.38點或0.18%，收在44193.12點，標普500指數揚升45.87點或0.73%，收在6345.06點；那斯達克指數上漲252.88點或1.21%，收21169.43點，費城半導體指數下挫11.39點或0.20%，收5550.30點。

6日三大法人籌碼動向，外資及陸資（不含外資自營商）賣超108.20億元，自營商賣超24.86億元，僅投信站在買方，加碼21.15億元，三大法人合計賣超111.91億元。

外資買超前3名為群創2萬132張、鴻海1萬902張，以及長榮航1萬522張；外資賣超前3名為華邦電2萬6624張、台新辛特2萬6124張，和元大台灣50ETF 1萬9227張。

美國 外資 關稅 晶片 半導體

