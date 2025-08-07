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中小股當家 資金追著跑
台股高檔震盪之際，資金流向悄然轉變。觀察8月初開始，市場資金逐漸從大型權值股撤出，並轉進中小型題材股的跡象愈加明顯，帶動盤面結構出現新亮點。
市場法人指出，大型權值股近期受美國總統川普關稅消息、台積電雜音等影響，短線波動加大，市場資金因此轉向題材明確、股本較小的中小型股，尋求靈活操作空間與較高的漲幅機會。
反映在盤面上，昨（6）日集中市場在台積電（2330）的領跌下，終場跌幅0.9%，遠大於櫃買市場下跌0.4%；千金股檔數衝上20檔新高，同時，AI、5G等題材延續發酵，也讓相關中小型供應鏈廠商股價表現更為出色。
另一方面，上周五（1日）起，櫃買指數便展現強勁動能，5日起更站穩短中期均線，5日線更與半年線黃金交叉，走勢呈現穩步上揚格局，充分反映資金從大型權值股流入中小型題材股的趨勢。
展望未來，法人指出，只要櫃買量能不被明顯壓縮，再搭配基本面與產業題材支撐、且企業業績與題材不間斷，中小型股當道的多頭格局就有望延續。
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