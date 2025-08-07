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台股驚奇 逆勢冒出20千金 顯示市場追價意願仍在

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股昨（6）日受權值股走弱影響，終場下跌213點、收23,447點，惟千金股新增奇鋐（3017）、旺矽兩檔，使得台股首度出現「20千金」，成為匯集人氣焦點。

法人指出，雖然昨天指數收黑，但千金股檔數創史上新高，顯示市場追價意願仍在，多頭結構未遭破壞。

台股6日觀盤重點與後市展望 圖／經濟日報提供
台股6日觀盤重點與後市展望 圖／經濟日報提供

美國總統川普預告將於台灣時間今（7）日清晨發布重磅訊息，加上半導體關稅揭露倒數，以及台積電2奈米技術外流與川普「幫台積電加碼美國投資至3,000億美元」等消息紛擾，使得台股昨天早盤開低217點，盤中一度下跌227點，終場收跌0.9%，成交量萎縮至3,611億元，呈現「價跌量縮」格局。

盤面上，台積電、聯發科等大型權值股回檔壓抑指數；族群中，軍工、BBU、風電、新台幣升值概念、重電股走強。

散熱大廠奇鋐終場大漲28元、收1,005元天價，首度站上千元大關，加上旺矽攻上漲停價1,095元收市，重返千金股之林，使得台股首度出現「20千金」。

三大法人昨日合計賣超台股114.9億元。其中外資賣超108.2億元，由買轉賣。投信買超18億元，連九買、累計買超193.5億元；自營商賣超24.8億元，由買轉賣。八大公股行庫則買超16.4億元，由賣轉買。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清等市場名師觀點，近期外界對台灣的「掏空論」憂慮其實過於誇大。從產業布局來看，台灣長期深耕全球供應鏈，並非依賴單一市場。

靠近市場、貼近客戶，並同時兼顧成本效益與規模經濟，正是全球物流與生產整合的核心精神，也是台灣當前策略轉型的重點方向，在效益逐漸浮現下，將嘉惠台股基本面表現，因此預期台股後市仍將長線看好。

台股 台積電

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