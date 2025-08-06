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受關稅影響...台指期夜盤錯殺或該跌？7日凌晨見真章

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台指期夜盤6日開盤在美股電子盤反彈帶動下，以23,416點、小跌1點開出後，一度翻紅來到23,429點。示意圖／聯合報系資料照片
台指期夜盤6日開盤在美股電子盤反彈帶動下，以23,416點、小跌1點開出後，一度翻紅來到23,429點。示意圖／聯合報系資料照片

台指期夜盤6日開盤在美股電子盤反彈帶動下，以23,416點、小跌1點開出後，一度翻紅來到23,429點，但在傳出美國總統川普將在台灣時間7日清晨4時30分宣布消息，引發市場諸多揣測中，脫離美股反彈軌道，下殺至23,315點後逐步回穩，在晚間9點30分左右，指數在23,360點、下跌約57點附近遊走。

根據外電教導，根據白宮公布的行程，川普預定美東時間6日下午4時30分、台灣時間7日凌晨4時30分，將在白宮的橢圓形辦公室發布消息，引發外界諸多猜測，主要方向，包括一、公布半導體、藥品關稅，其主要依據是川普日前表示，將於一周內宣布藥品和半導體關稅；第二，川普才點名印度並不是一個好的貿易伙伴，計劃在24小時內大幅調高關稅；第三，可能與俄烏戰爭有關。

由於半導體關稅對台股的衝擊極大，加上川普要求台積電（2330）提高對美投資至3,000億美元，或投資英特爾49%股權，因此，川普記者會消息也引發台股投資人的高度疑慮，也導致美股電子盤持續反彈，但台指期夜盤卻翻黑下跌，是遭到誤殺、還是市場率先反應下跌，市場靜待7日凌晨川普公布的內容所定。

其中，台積電在夜盤交易9點30分時，多在1,125元，平盤附近遊走，電子期下跌約逾0.3%、半導體期下跌近0.1%，中型100期貨指數下跌約0.1%。

台股6日盤面各類股漲跌互見，指數終場下跌213點，收23,447點，其中，外資現貨由買轉賣，賣超108.2億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加1,051口至36,380口；投信買超21.1億元，自營商賣超24.8億元，三大法合計賣超111.9億元。

市場專家建議，就技術面來說，6日台股價跌量縮，開盤回測10日線有守，雖盤中走高，但受下彎5日線反壓，留長上影線，均線多頭排列已破壞，將進入整理。短線支撐暫看8月5日多方缺口低點23,378點。

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