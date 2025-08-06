快訊

台積電機密外洩…前工程師直言「恐不是第一次」 籲政府向日求償

趙露思年收破5億！開撕經紀公司「關鍵原因」曝 網嘆：走投無路

斷送機會？美印關稅談判破局內幕曝光 外媒：印度犯了3大錯

外資轉賣超108億元、這檔記憶體股竟被賣最多 但買超群創逾2萬張

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
外資賣超前十名。（資料來源：證交所）
外資賣超前十名。（資料來源：證交所）

台股6日收23,447點， 下跌213點，台積電（2330）是拖累大盤重挫的關鍵，終場收1,125元，跌幅2.17%，失守月線，三大法人僅投信買超， 外資則是轉為賣超108.21億元，統計外資買賣超個股前十名發現，群創（3481）獲外資買超20,133張， 居買超個股冠軍，其次則是買超鴻海（2317）10,903張，但外資賣超第一名則是華邦電（2344），遭外資賣超26,625張。

川普宣稱一周內可能公布半導體關稅，加上預定明天清晨4點30分將宣布消息，台股不安情緒升溫，6日以23,443.36點開低， 下跌217.23點，權王台積電領跌，電子族群多數走弱，盤面上由鴻海撐盤，挾著7月營收亮眼題材，領軍電器電纜、塑膠、金融、鋼鐵、航運等傳產類股抗空，奇鋐（3017）衝上千元， 登台股第20千金。

統計三大法人賣超111.92億元，外資及陸資（不含外資自營商）賣超108.21億元，投信買超21.15億元，連9買，自營商賣超（合計）24.86億元，其中自營商（自行買賣）轉賣超9.66億元、自營商（避險）賣超15.2億元。

統計外資賣超前十名個股中，賣超冠軍是華邦電，台新辛特居外資賣超第二名， 仍未擺脫外資賣壓，神達（3706）成交量居第二名，僅次於光寶科（2301），但股價收在81.9元， 跌幅1.79%，外資賣超9.066張，另外，南亞科（2408）也遭外資賣超。

外資買超前十名中， 買超群創（3481）20,133張最多，其次是買超鴻海10,903張，航空雙雄長榮航（2618）、華航（2610）也獲外資買超。

外資買超前十名。（資料來源：證交所）
外資買超前十名。（資料來源：證交所）

外資 台股 個股 川普 關稅 營收 自營商 半導體 三大法人

延伸閱讀

鴻海溢價12%入股結盟 看上東元2優勢！能搞定交付時程痛點 劍指15兆AI基建大餅

鴻海營收報喜 法說會前股價持續升溫朝今年新高挺進

鴻海14日法說 聚焦三業務

台股電子領軍 內外資加碼…大盤站上五個月高點

相關新聞

外資轉賣超108億元、這檔記憶體股竟被賣最多 但買超群創逾2萬張

台股6日收23,447點， 下跌213點，台積電（2330）是拖累大盤重挫的關鍵，終場收1,125元，跌幅2.17%，失...

分析師曝衝擊台積電股價的元兇 看好台股補漲創高時台積將是領頭羊

台股6日收23,447點， 下跌213點，台積電（2330）是拖累大盤重挫的關鍵，終場收1,125元，跌幅2.17%，失...

台積電失月線！三大法人賣超112億元 台股跌213點、鴻海撐盤抗空壓

川普稱一周內公布半導體關稅，加上預定明天清晨4點30分宣布消息，台股不安情緒升溫，6日由台積電（2330）失守月線領跌，...

台股下跌213點收23,447.36點 台積電下跌25元收1,125元

台股6日收盤下跌213.23點，終場以23,447.36點作收，成交量3,499.17億元；台積電（2330）收盤價1,...

川普要台積電投資3千億美元！台股開盤下跌217點 台積電開低20元

台股6日開盤指數下跌217.23點，開盤指數為23,443.36點。台積電（2330）開盤價1,130元，下跌20元。美...

台股吸金 外資匯入寫最強7月…法人：三大關鍵是主因

金管會公布今年7月外資淨匯入50.4億美元，寫史上同期新高，約折合台幣1,508億元（以月底匯率29.916元計）已連三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。