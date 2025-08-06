外資轉賣超108億元、這檔記憶體股竟被賣最多 但買超群創逾2萬張
台股6日收23,447點， 下跌213點，台積電（2330）是拖累大盤重挫的關鍵，終場收1,125元，跌幅2.17%，失守月線，三大法人僅投信買超， 外資則是轉為賣超108.21億元，統計外資買賣超個股前十名發現，群創（3481）獲外資買超20,133張， 居買超個股冠軍，其次則是買超鴻海（2317）10,903張，但外資賣超第一名則是華邦電（2344），遭外資賣超26,625張。
川普宣稱一周內可能公布半導體關稅，加上預定明天清晨4點30分將宣布消息，台股不安情緒升溫，6日以23,443.36點開低， 下跌217.23點，權王台積電領跌，電子族群多數走弱，盤面上由鴻海撐盤，挾著7月營收亮眼題材，領軍電器電纜、塑膠、金融、鋼鐵、航運等傳產類股抗空，奇鋐（3017）衝上千元， 登台股第20千金。
統計三大法人賣超111.92億元，外資及陸資（不含外資自營商）賣超108.21億元，投信買超21.15億元，連9買，自營商賣超（合計）24.86億元，其中自營商（自行買賣）轉賣超9.66億元、自營商（避險）賣超15.2億元。
統計外資賣超前十名個股中，賣超冠軍是華邦電，台新辛特居外資賣超第二名， 仍未擺脫外資賣壓，神達（3706）成交量居第二名，僅次於光寶科（2301），但股價收在81.9元， 跌幅1.79%，外資賣超9.066張，另外，南亞科（2408）也遭外資賣超。
外資買超前十名中， 買超群創（3481）20,133張最多，其次是買超鴻海10,903張，航空雙雄長榮航（2618）、華航（2610）也獲外資買超。
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