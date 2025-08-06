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期交所調整期貨保證金 8月7日一般交易時段結束後起實施

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

臺灣期貨交易所8月6日公告調整臺股期貨契約、小型臺指期貨契約、客製化小型臺指期貨契約、微型臺指期貨契約、美國道瓊期貨契約、富邦上証ETF期貨契約、元大上證50ETF期貨契約、國泰中國A50ETF期貨契約、富邦深100ETF期貨契約、群益深証中小ETF期貨契約、元大美債20年ETF期貨契約、中信高評級公司債ETF期貨契約、國泰20年美債ETF期貨契約、統一FANG+ETF期貨契約、小型統一FANG+ETF期貨契約、臺指選擇權契約、富邦上証ETF選擇權契約、元大上證50ETF選擇權契約、國泰中國A50ETF選擇權契約、富邦深100ETF選擇權契約及群益深証中小ETF選擇權契約的期貨契約保證金及選擇權契約風險保證金、風險保證金最低值、混合部位風險保證金所有月份保證金金額，並自一般交易時段結束後起實施。

期交所提醒期貨交易人，期貨交易為保證金交易，須隨時關切自身未沖銷部位的風險，瞭解保證金風險涵蓋程度，並注意與期貨商約定的風險控管措施，交易人應提高風險意識，多加注意帳戶部位及權益數可能變化，適時繳存充裕之保證金，較能避免市場價格劇烈波動產生的虧損超過自身可承擔能力的情事發生，以維護自身交易安全。

ETF 選擇權 公司債 期交所 臺灣期貨交易所

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