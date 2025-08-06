分析師曝衝擊台積電股價的元兇 看好台股補漲創高時台積將是領頭羊

台股6日收23,447點， 下跌213點，台積電（2330）是拖累大盤重挫的關鍵，終場收1,125元，跌幅2.17%，失守月線；分析師坦言， 台積電的表現相對大盤弱勢， 主要原因在於擔憂尚未公布的半導體關稅， 加上川普宣稱美國投資金額將達3,000億美元；不過隨著不確定因素的解除， 看好台股有機補漲再創新高，台積電也有機會再衝高， 挑戰1,200元。

台積電預計年底前量產2奈米，該技術被視為現階段全球最先進的晶片製造工藝，因開發難度大，投入成本極高，政府將此列為國家核心關鍵技術，不料在量產前卻驚爆內鬼洩密案，有員工外洩台積電獨步全球的2奈米關鍵技術，甚至有人跳槽到日本半導體設備大廠東京威力科創（TEL），並傳出將相關機密洩漏給日本半導體國家隊Rapidus，作為開發時設備調整的參考資料。

在傳出2奈米外洩案的同時，美國總統川普則是表示，大約在未來一周內宣布半導體和晶片關稅，要讓晶片在美國生產；台積電在亞利桑那州投資3,000億美元，打造全球最大晶片廠；根據川普所宣稱的投資金額，台積電對美投資金額從先前承諾的1,650億美元大幅提高至3,000億美元。

台積電走弱衝擊台股大跌收盤， 證券分析師張陳浩表示，台積電近期的表現相對大盤弱勢，主要是擔憂半導體關稅的不確定性因素，加上川普又宣稱台積電的美國投資金額達3,000億美元，若是美國的營收增加， 因成本較高將對整體毛利率造成影響。

張陳浩強調，包括美國、日本、英國等股市今年來漲幅都超過10%， 且頻頻創高， 反觀台股，今年來還未創高，5日收盤突破5個月高點， 6日則因台積電拖累而下跌。

張陳浩說，從盤面上的強勢股來看，即使超微（AMD）、美超微的財報不佳，但AI股包括鴻海（2317）上漲、散熱股的奇鋐（3017）衝上千元、BBU的新盛力（4931）、電源供應器的光寶科（2301）、漲勢甚至擴散至電器電纜股的大亞（1609）、億泰（1616）、電池的美琪瑪（4721）、康普（4739）。

張陳浩認為， 強勢股續漲， 低檔股也表態上漲，市場資金仍在，後續在半導體關稅的不確定因素去除，加上9月降息預期， 台股有機會補漲且再創新高， 同時間，台積電將是領軍上漲的指標，有機會挑戰1,200元， 現在下跌反而是進場的買點。