台積電失月線！三大法人賣超112億元 台股跌213點、鴻海撐盤抗空壓

川普稱一周內公布半導體關稅，加上預定明天清晨4點30分宣布消息，台股不安情緒升溫，6日由台積電（2330）失守月線領跌，電子族群多數走弱，盤面由鴻海（2317）挾7月績優題材，攜手電器電纜、塑膠、金鋼航等傳產類股抗空，奇鋐（3017）也在逆風中登上第20千金；尾盤賣單加重調節台積電、光寶科（2301）、鴻海、台達電（2308）、神達（3706）等大型電子股，終場指數收低213.23點、報23,447.36點，退出5日線、10日線外，成交值3,499.17億元。三大法人反手調節111.92億元。

統計三大法人6日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）止步連2買、轉賣超108.21億元，投信連9日買超、續敲進21.15億元；自營商賣超（合計）24.86億元，其中自營商（自行買賣）轉賣超9.66億元、自營商（避險）賣超15.2億元。

今日成交值前五大個股，有4檔超過百億元，股價僅鴻海收高、其餘皆跌。依序為：台積電247.46億元，股價跌2.17%、收1,125元；光寶科173.9億元，股價跌0.37%、收133元；鴻海125.6億元，股價漲0.81%、收186元；台達電124.97億元，股價跌1.74%、收621元；神達92.94億元，股價跌1.8%、收81.9元。

今日成交量前五大個股多與AI題材相關，僅兩檔超過10萬張，股價表現跌多漲少。依序為：光寶科成交127,552張，神達成交111,868張；富喬成交92,640張，股價跌1.85%、收53元；佳能成交75,978張，股價漲1.03%、收68.4元；群創成交75,566張，股價漲2.15%、收11.9元。

統計今日有29檔個股收漲停，其中有5檔成交量超過萬張。依序為：定穎投控漲10%、收92.4元，成交量51,633張；新盛力漲9.83%、收128.5元，成交量42,414張；長榮航太漲9.76%、收157.5元，成交量34,308張；環宇-KY漲9.77%、收168.5元，成交量26,413張；大亞漲9.96%、收39.75元，成交量24,224張。

其中，定穎投控積極轉型為高階PCB供應商，法人看好後市可期，總座劉國瑾表示，車用市況仍不佳但預期電子化趨勢持續，持平看待公司今年相關營收，而第3季成長來自DDR5相關HDI用板，大陸成長最多。

新盛力坐擁不斷電電池備援系統、電動手工具機、輕型電動載具等三大產品線，法人看好第3季GB200伺服器出貨放大，GB300第4季接棒上場，對BBU需求更為殷切，隨美國關稅不確定性逐漸去化，有利訂單回流。大亞開發的「超導熱銅包鋁線（TD-CCAW）」，具備輕量、高導熱和長續航的優勢，將作為無人機的核心零組件。