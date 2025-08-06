台股下跌213點收23,447.36點 台積電下跌25元收1,125元

台股6日收盤下跌213.23點，終場以23,447.36點作收，成交量3,499.17億元；台積電（2330）收盤價1,125元，下跌25元，跌幅2.17%。

今日成交金額大且走高為：鴻海（2317）、奇鋐（3017）、大量（3167）、新盛力（4931）、長榮航太（2645）、定穎投控（3715）、中光電（5371）、富世達（6805）及環宇-KY（4991）；成交金額大且疲軟者則為：台達電（2308）、神達（3706）、聯發科（2454）、富喬（1815）、信驊（5274）、台燿（6274）、祥碩（5269）、華晶科（3059）及精成科（6191）。

第一金投顧表示，台股資金仍然集中在AI相關個股，多檔散熱標的創下新高，含台達電（2308）、川湖（2059）、奇鋐（3017）、智邦（2345）、台光電（2383）等創下新高。目前指數季線往上穿越年線，長期多頭架構確立，而多頭市場緩漲急跌勢正常的現象。高位階的股票不建議追高，目前進入財報週，財報逐漸公布，匯損利空公布之後可趁拉回布局。

市場資金輪動快速，資金將持續轉進位階低的產業。位階相對低的產業包括綠能、風電、鞋類、生技等,可以伺機留意。台灣接下來將遇到半導體關稅宣布，市場觀望到8月7日後的動向。

AI方面、組裝廠包含緯創、緯穎、廣達等，IC設計看好祥碩具備併購題材6月走升，製鞋族群位階低且2026年有世界盃，包含鈺齊、來億、志強等可以留意；此外，也可留意綠能如泓德能源、世紀鋼等。目前建議以權值股、低基期、績優股三大方向為主；漲多個股不追高，等待拉回再行進場。