大亞搶攻無人機核心零組件、爆量漲停領軍電纜股 億泰強勢跟進

台股權王台積電（2330）深陷洩密風暴，川普又放話，聲稱台積電將在美國投資高達3,000億美元，拖累台積電股價跌破月線，大盤也頻頻跌破23,500關。市場資金轉進傳產族群避風，電器電纜族群在大亞（1609）搶進無人機核心零組件、股價強鎖漲停帶動下，族群士氣高昂。

其中，億泰（1616）放量走高觸及40.2元、漲幅達8%，近四天漲幅已達近2成；榮星（1617）、中電（1611）也攜手漲逾3%，華榮（1608）、華電（1603）、宏泰（1612）、合機（1618）等個股亦聯袂揚升，推升電纜類股指數勁揚約2%，成為今日盤面抗空主力之一。

大亞開發的「超導熱銅包鋁線（TD-CCAW）」，具備輕量、高導熱和長續航的優勢，將作為無人機的核心零組件，有望助攻合作夥伴雷虎、中光電（5371）等大廠奪單。

法人認為，日前國防部公告軍用商規無人機公開採購案，標案總預算規模上看500億元，將帶動無人機的需求，相關供應鏈有望受惠，其中大亞因長年深耕漆包線，並投入無人機相關線材的研發與生產，主要產品為「TD-CCAW超導熱銅包鋁線」，該產品具備輕量、高導熱和長續航的優勢，亦有望帶動線材需求。

法人指出，台股此波自低點反彈以來漲幅已大，加上美國與台灣進入企業財報期，基本面受關稅與台幣升值影響將顯現，此外，美國232條款也持續干擾投資人情緒，預期本周台股高檔震盪，短線先觀察月線支撐。選股方面，AI伺服器包含散熱、電源解決方案、BBU相關等多檔指標股續強表態，此外，部分資金也轉進擁有剛性需求的軍工航太、無人機、工業電腦等，可留意布局。