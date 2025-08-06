川普要台積電投資3千億美元！台股開盤下跌217點 台積電開低20元

台股6日開盤指數下跌217.23點，開盤指數為23,443.36點。台積電（2330）開盤價1,130元，下跌20元。美國總統川普預告晶片與藥品關稅將在未來一周出爐，加上服務業數據低於預期引發經濟擔憂，四大指數同步收黑。川普宣布台積電對美投資金額從先前承諾的1,650億美元大幅提高至3,000億美元，半導體股承壓。

群益投顧表示，指數擺脫連兩日跌勢收漲，一舉改寫波段新高，短期均線排列重回多頭型態；惟受半導體關稅變數影響仍將震盪。個股族群維持輪動表現，續參考短線技術面汰弱留強因應。

操作題材可留意：

1.機器人展陸續登場，挹注題材短多熱度─2025世界機器人大會將於8月8日至12日在北京舉行，台灣AI機器人產業大聯盟7月22日成軍，企圖打造國產AI機器人生態系，目標是2030年AI機器人整體產值突破新台幣兆元，台灣機器人與智慧自動化展也將在8月20日登場，持續挹注機器人題材熱度。

2.GB300即將量產，水冷散熱迎商機─輝達GB300開始試產，預計第3季末至第4季正式量產，隨著能耗進一步提升，水冷散熱將成標配，由於輝達已將GB300改回與GB200同樣架構，有助於水冷散熱業者延續學習曲線，加速相關零組件量產進程，可望帶動水冷散熱供應鏈營運成⻑。

周二（5日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為44,111.74點，下跌61.9點、跌幅0.14%；S&P500指數下跌0.49%；那斯達克指數下跌0.65%；費半指數下跌1.12%。台積電ADR跌2.73%，報每股232.47美元，換算並折合新台幣後為每股1,391.29元，較台北交易股票溢價率為20.98%。

投資者擔心經濟狀況，最新數據顯示美國服務業走弱，且擁有肯德基、必勝客等品牌的百勝餐飲集團（Yum Brands）以及其他公司在財報或展望中提及貿易關稅，投資人權衡關稅的影響。

三大法人周二集中市場合計買超196.8億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超114.8億元，投信買超36.6億元，自營商（自行買賣）賣超7.5億元，自營商（避險）買超52.8億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加2,452口至498口，其中，外資淨空單減少3,751口至35,329口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加2,146口至3,050口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在23,700點，周賣權最大OI落在23,300點 ; 月買權最大OI落在24,500點，月賣權最大OI落在20,800點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.94上升至1.17。VIX指數上升0至23.87。外資台指期買權淨金額0.26億元 ; 賣權淨金額-0.66億元。整體選擇權籌碼面偏多。