台股電子領軍 內外資加碼收23,660點 大盤站上五個月高點

台股昨（5）日「電」力十足，在內外資齊力加碼、科技權值股領軍反攻下，指數終場大漲281點收23,660點，為近五個月來高點；當中，電子類股指數漲幅1.6%更甚於大盤的1.2%，收在1,344點，領先大盤創下歷史新高，占大盤成交比重衝高至73%，為近半年高。

三大法人昨日同步站在買方，合計買超196.8億元。外資買超114.8億元，連二買，累計227.9億元，主要買超廣達（2382）、緯創、鴻海、台積電、神達等電子股；並降低台指期未平倉淨空單3,751口至35,329口；投信買超36.6億元，連八買，累計175.4億元；自營商由賣轉買超45.2億元。

美國就業數字低於預期，推高聯準會（Fed）降息預期，提升市場樂觀情緒，美股四大指數4日收紅，激勵台股昨日開高走高，加權指數終場大漲281點，收23,660點，為2月21日23,730點以來新高，今年以來的漲幅擴大到2.7%；成交量3,800億元，比前一日增加11.9%。

台積電終場上漲15元收1,150元；印能科技重返千元俱樂部，千金股增至18千金；準千金奇鋐股價續創歷史新高、富世達為今年最高。

法人對後市謹慎樂觀，綜合統一投顧董事長黎方國、第一金投顧董事長黃詣庭看法，台股月線及季線往上走，短線有望挑戰前波高點，但最大變數仍是232條款調查結果，特別是半導體關稅更是關鍵。在局勢明朗之前，台股可能跟著題材面波動，呈現區間高檔震盪格局，月線23,171點有望成為短線支撐。

看好族群方面，內外資法人按讚AI伺服器、PCB、機器人等三大族群。



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