鴻海14日法說 聚焦三業務

鴻海（2317）將於下周四（14日）舉行法說會，除了公布第2季財報，也將釋出下半年展望，外界預期，人工智慧（AI）伺服器展望、新款iPhone 17拉貨動能，以及電動車出貨進度，將成為外界關注焦點。

鴻海7月營收衝高，反映輝達（NVIDIA）GB200 AI伺服器的拉貨動能，外界關注，今年底到明年上半年，新一代AI伺服器GB300出貨是否有良率問題，以及雲端服務供應商（CSP）是否持續大量採用。此外，美國各地大舉興建資料中心計畫，鴻海也是星際之門供應鏈之一，加上該公司處分美國俄亥俄州廠房與土地給商業夥伴興建AI資料中心，也是外界關注指標。

下半年進入傳統消費性電子出貨旺季，蘋果將在9月發布新一代智慧手機iPhone 17系列，蘋果今年拉貨與銷售狀況值得觀察。尤其美國川普政府喊話要課徵印度的關稅，是否導致在美國銷售的iPhone漲價，值得關注。

至於電動車方面，鴻海已經打入日本三菱汽車供應鏈，並持續擴大在日本的電動巴士銷售版圖，美國版的Model C電動車也將在今年第4季出貨，隨電動車業績漸入佳境，有望成為營運一大動能。