電商競爭加劇 富邦媒上半年獲利下滑、網家虧損擴大

電商龍頭富邦媒今天公布財報，上半年營收為新台幣524.4億元，歸屬於母公司業主淨利約15.12億元，年減9.9%，每股純益為5.99元。富邦媒向中央社記者表示，獲利減少因競爭升溫與消費市場趨於保守。

富邦媒也表示，將持續加大AI人工智慧、數據與物流等基礎建設升級，並積極推進新事業布局，短期雖對獲利帶來壓力，但這些投資將成為支撐平台韌性與驅動下半年成長的關鍵動能。

富邦媒指出，為強化會員經營體驗與長期關係建構，8月起全面升級moPlus會員權益，並導入機場接送、國際漫遊等多元生活應用，moPlus上線以來已累計超過5萬名訂閱會員，用戶群月均消費接近2.5萬元，年淨訂購金額成長36%，顯示訂閱制度確實有助提升用戶黏著與平台整體營收貢獻。

富邦媒表示，淨訂購金額是指扣除相關折扣、退貨、折讓等附加條件後，實際成立的訂單金額。

PChome網路家庭今天公布上半年營收為173.49億元，歸屬於母公司業主稅後淨損為3.69億元，較去年同期虧損1.81億元擴大，每股虧損為1.89元。

網路家庭第2季營收為84億元，歸屬於母公司業主稅後淨損為2.22億元，每股虧損1.10元。網路家庭表示，轉投資子公司因匯兌損失影響業外表現，但第2季個體營收，也就是電商本業PChome 24h購物已翻轉連續負成長趨勢，整體營運逐步轉佳。

網路家庭指出，在產業競爭環境趨於激烈下，推銷費用與商品價格壓力不斷升高，對毛利結構帶來更大挑戰，是第2季虧損擴大主因之一。展望後市，網路家庭表示，將持續升級用戶體驗，並優化營運效率，持續推動營收與獲利翻轉。