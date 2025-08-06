就市論勢／製鞋、紡織族群 迎轉機
盤勢分析
加權指數昨（5）日上漲281點，以23,660點作收，成交量約3,800億元。台股氣勢如虹，接近今年高點，成交量適度放量，顯示市場有機會往新高衝刺。對美關稅不確定性因素終於落幕，市場似乎以利空出盡解讀。
雖然目前正在公布的第2季財報普遍比預期差，但匯損似乎不影響股市表現，反而有利空出盡味道。除了AI強勢股帶動，狀況較差的消費性電子股與傳產股也有谷底回升表現。
展望第3季，除AI主線，盤面資金亦開始尋求新的輪動標的。消費性電子產業雖有觸底跡象，蘋果手機出貨量回升也為手機概念股帶來回升機會，加上籌碼輕，股價容易拉動。
與此相對，上半年評價持續受壓抑的傳產族群，正浮現價值回歸契機。特別是運動用品、製鞋、紡織等以東南亞為主要製造基地的廠商，先前股價已充分反映關稅不確定性帶來的風險。如今隨越南、印尼等國有望迎來相對有利關稅結果，相關企業成本結構將直接優化，營運迎來明確轉折。
投資建議
建議採取雙主軸配置策略。一方面，順勢持有位處AI長期趨勢核心的優質成長股；另一方面，前瞻性布局營運見底、評價具修復潛力的逆風產業龍頭，以應對下半年複雜多變的市場格局。
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