金管會：上市櫃銷美7.7兆元 應即時揭露關稅影響

金管會今天表示，統計上市櫃公司2024年直接間接對美國銷售金額為新台幣7.71兆元，占整體上市櫃營收比重17.31%，也請證交所與櫃買中心注意美國關稅實施情形，若美國關稅措施對財務與業務有重大影響，業者應依規定即時公開資訊。

金管會證期局先前提到，有請證交所與櫃買中心盤點美國關稅政策對產業衝擊狀況，媒體關注哪些產業影響較大，以及是否針對232條款進行情境模擬。

金管會今天例行記者會中，證期局副局長黃厚銘表示，證交所與櫃買中心先前對上市櫃公司進行問卷調查，上市櫃公司2024年直接間接對美國銷售營收達7.71兆元，占整體上市櫃營收比重17.31%；其中，上市公司、上櫃公司2024年直接間接對美國銷售金額分別為7.6兆元與1147.14億元，分別占營收比重18.71%與4.12%。

如果進一步觀察對美銷售金額前5大類型產業與營收金額，以上市公司來看，分別為電腦及週邊設備業2.52兆元、半導體業2.24兆元、其他電子業2.11兆元、電子零組件業1971億元與通信網路業1392兆元，5大類產業共210家、銷美營收約7.2兆元。

另外，上櫃公司去年直接間接對美銷售金額前5大類型產業，依序為半導體業260億元、電腦及週邊設備業194億元、通信網路業153億元、運動休閒業121億元與電子零組件業85億元，5大類產業共141家、銷美營收約813億元。

針對關稅衝擊，黃厚銘指出，上市公司皆有採取因應措施，包含調整生產基地或跟客戶協調售價，也請證交所與櫃買中心隨時注意美國關稅實施情形，如果美國關稅措施對業者財務與業務有重大影響，敦促上市櫃公司應依規定即時公開資訊。

媒體關注上市櫃公司對美銷售營收約7.7兆元，後續232條款出爐會有多大影響，黃厚銘回應，目前還沒看到232條款，只能先估算可能營收占比，等後續條件出來才能評估實際影響。