大摩按讚富世達 目標價喊1,060

奇鋐（3017）集團昨（5）日股價表現亮眼，母公司奇鋐與子公司富世達（6805）攜手挑戰躋身千金股之林。摩根士丹利（大摩）出具最新報告中指出，看好奇鋐2025年至2027年獲利成長動能，維持「優於大盤」評等，目標價由880元上調至1,150元，調幅達三成；富世達同樣評等「優於大盤」，目標價1,060元。

大摩認為，奇鋐受惠AI暢旺，液冷設計明顯升級，以及在產品上市時程與量產交付穩定表現，將持續推動營運增長。

大摩指出，普遍預期下輝達與 ASIC AI伺服器機架將進一步採用液冷技術，但大多數人僅將其應用範圍侷限於運算板，如GPU與CPU。

然而，根據調查顯示，冷板模組設計正延伸至交換器托盤及運算板上的周邊子模組，例如電源供應板與記憶體模組。

大摩指出，冷板模組的覆蓋面積將擴大，且每個機架的QD使用數量將上升，從目前GB300、Vera-Rubin平台，以及亞馬遜AWS的Trainium 2.5／3伺服器機架的設計來看，可看出相同趨勢。

大摩預期，奇鋐將在新一代AI伺服器機架專案中，持續主導冷板模組供應，這得益於其快速的產品上市交付能力，因此分別上調奇鋐2025年、2026年及2027年的獲利預估7%、12%和13%，隨著產品線前景明確、組合持續朝有利方向轉變，未來展望樂觀。

富世達方面，大摩指出，2026年營收預計年增60%，主因受惠新伺服器機櫃專案QD出貨快速放量、新增伺服器滑軌專案貢獻，以及伺服器相關的營收比重較高，推升毛利率。