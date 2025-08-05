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連三月錢進台股！外資前七月淨匯入247億美元 飆同期第二高

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會公布2025年7月外資淨匯入50.4億美元，寫史上同期新高，約折合台幣1,508億元。本報資料照片
金管會公布2025年7月外資淨匯入50.4億美元，寫史上同期新高，約折合台幣1,508億元。本報資料照片

金管會公布2025年7月外資淨匯入50.4億美元，寫史上同期新高，約折合台幣1,508億元（以月底匯率29.916元計）已連三個月淨匯入。累計前七月淨匯入近247.5億美元，寫史上同期第二大紀錄，顯示台股吸金力道轉強，外資重新卡位布局。

法人分析，外資自5月起明顯轉向、回頭「錢」進台股，主因包括三大關鍵：一是市場對川普高關稅政策消息逐步鈍化；二是台股7月大漲5.8%，表現優於日韓等亞股，吸引全球資金目光；三是上市櫃公司半年報亮眼，獲利與股利兼具，基本面撐盤。

據金管會統計，上半年國內上市櫃公司合計營收22.85兆元，是歷年同期最佳戰績，年增13.8%，展現強勁動能。6月底現金殖利率2.96%，加計股票股利3.1%，配息誘因強，提升台股對長線資金吸引力。

從股市操作面觀察，7月單月外陸資也淨買超上市櫃股票2,218.6億元台幣，累計前七月淨賣超收斂到1,004.5億元台幣，反映實質買盤回籠、投資信心升溫。

7月底外資累積餘額攀升到3,080億美元，約折合新台幣9兆2,150億元，連續兩個月守穩9兆元大關，資金回流趨勢明確。

基本面良好 外資態度轉鴿

金管會5日公布外資動態。回顧年初外資進出動態，1月、2月合計淨匯入40.9億美元，但3月在川普政策衝擊下單月淨匯出57.92億美元，創近三年最大單月出走。

4月再小幅流出5.47億美元，台股一度承壓。不過隨後美方給出90天關稅緩衝期，5月起外資態度明顯轉鴿，5月淨匯入126.7億美元，寫下單月歷史最高，6月再進92.8億美元，7月接力50.4億美元，連三月呈現強勢回流。

金管會的外資淨匯出數字，是以外資投資台灣的「資產面」做計算，主要是外資投入本金的進出，與央行單純計算的「現金流」的盈餘匯出數字不同，被市場視為外資對台股基本面與政策環境的信心指標。

展望後市，法人預期，若8月美國關稅政策更加明朗、新台幣匯率持穩，且台灣若爭取到與日、韓相近的稅率水準（約15%），再無更惡性的關稅利空，外資有望延續淨匯入格局，台股後勢仍具想像空間。

外資 台股 新台幣

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