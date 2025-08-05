富邦媒財報／第2季 EPS 2.58元 低於第1季與去年同期

富邦媒（8454）5日召開董事會、公布第2季財報。因產業競爭壓力升高、市場成長趨緩，富邦媒第2季營收260.3億元，季減1.42%，年減2.3%；營業利益約7.74億元，季減9.8%，年減16.2%；歸屬母公司稅後淨利約6.52億元，季減35.1%，年減29.4%；每股純益2.58元，低於上季的3.41元與去年同期的3.78元。

富邦媒上半年營收524.36億元，年減2%，營業利益15.59億元，年減23.6%；歸屬母公司稅後淨利15.11億元，年減9.8%，每股純益5.99元。

為強化平台韌性與營收結構多元性，富邦媒持續推進 mo店+與 momo Ads廣告商模雙軌策略，透過數位化工具、站外聯播與流量變現機制，深化用戶黏著並提升平台變現效率。

富邦媒表示，上季產業競爭激烈，核心指標仍展現穩健表現，平台基本面具備韌性。moPlus訂閱會員穩定成長，帶動回購率與黏著度提升；mo店+精選店家穩定擴增，上架商品總量突破260萬件；momo Ads廠商滲透率已逾20%，帶動平台月活躍用戶的成長。

數位廣告競爭日益激烈、品牌面臨流量碎片化與營運成本壓力的情況下，富邦媒持續優化momo Ads廣告解決方案，協助生態圈夥伴更高效連結消費者、擴大品牌價值。第2季momo Ads正式啟用站外聯播功能，透過簡化後台操作與預算配置流程，品牌可直接將廣告投放至Meta旗下平台，提升觸及效率並降低跨平台操作成本。

為回應品牌對彈性與效能的雙重需求，momo Ads除既有「總預算模式」外，亦規劃導入「日預算」選項，並持續串接更多投遞渠道與版位，同步開發跨渠道智能預算分配工具，優化廣告投放回報。素材形式也持續擴充，支援品牌因應不同行銷場景進行創意溝通。

富邦媒強調，8月起全面升級moPlus會員權益，調高mo幣回饋上限至每月600元、年回饋最高達7,800元，新增生日禮金、會員日加碼優惠與免運門檻下修機制，導入機場接送、國際漫遊等多元生活應用，提升moPlus作為高價值會員制度的尊榮服務；moPlus自上線以來累計已超過五萬名訂閱會員，訂戶月均消費接近2.5萬元，年淨訂購金額成長36%，顯示訂閱制度確實有助提升用戶黏著與平台整體營收貢獻。