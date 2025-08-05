正瀚財報／上半年 EPS 4.25元 7月營收創近四年同期新高

農業生技大廠正瀚-創（6534）5日公布今年上半年財報及7月營收表現，該公司上半年受到匯損影響，稅後淨利4.37億元，年減20.41％，每股稅後純益（EPS）4.25元；相較之下，7月合併營收5,072.2萬元、年增5.97%，創近年同期新高。

正瀚5日董事會也通過2025年上半年度股利分派案，將配發現金股利0.5元，以5日收盤價94元計，現金殖利率0.5%。

正瀚表示，該公司產品在美國、澳洲、加拿大及南美洲等全球主要農業大國需求持續成長，上半年營收12.74億元，成長3.97％，營收、毛利率略受新台幣兌換美元大幅升值影響，公司持有美元部位認列匯兌損失，造成今年上半年獲利與去年同期比縮水兩成。

不過公司近年積極拓展市場、縮小淡旺季差距的新品開發策略逐漸展現成效，7月營收5,072萬元，年增5.97％，並創下近四年來的同期新高；累計1-7月營收13.25億元，成長4.04％，隨著新品出貨穩定攀升，將可大幅提升下半年淡季的營運動能。

正瀚的新世代產品「內穩系統素TM」為成長主因之一。「內穩系統素TM」打造八項自有品牌富肽系列產品，提供全球農業因應氣候變遷及減碳的解決方案，自去年底上市銷售以來，出貨逐季增長，富肽第2季營收較上季增加336.62％，營收占比亦從第1季的0.74％提高至6.6％，顯見富肽產品精準切入應對氣候與環境挑戰的市場缺口。

配合作物生長周期，正瀚近年陸續上市產品經過初期推廣後，市場反應逐漸發酵。自2022年推出PGR產品上市推廣經過約三年時間，銷售漸進式增加，將進入穩定貢獻營收；富肽積極於台灣、東南亞、日本等地推廣與進行田間試驗，應用的作物別充足，將正瀚的市場擴展至北美洲之外的全球市場。隨著新產品的銷售成長，將可打破以往下半年淡季的傳統，第3季營運動能值得期待。