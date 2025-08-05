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藥華藥營收／7月13億元、年增48% 創單月新高

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

藥華藥（6446）5日公告7月合併營收13.02億元，月增8.76%、年增48.01%，創下單月歷史新高。7月合併營收主要來自罕見血癌新藥Ropeginterferon alfa-2b（Ropeg）在美國及全球市場銷售表現持續穩健，推升整體營收穩步成長。

藥華藥累計今年1至7月合併營收已達81.6億元，較去年同期大幅成長68.65%。藥華藥表示，隨著主要市場的病人數穩定增加，預期下半年將延續逐季成長的趨勢。另外，Ropeg的新適應症原發性血小板過多症（ET）推展順利，有望明年取得藥證，公司長遠發展極為樂觀。

在全球市場拓展方面，藥華藥已向加拿大衛生部（Health Canada）提出Ropeg用於治療真性紅血球增多症（PV）上市許可申請，進一步拓展美洲市場。公司預計盡快取得墨西哥、加拿大等國藥證，加速擴大全球布局。

藥華藥表示，新適應症ET藥證申請亦進度順利，公司目標於2026年陸續取得全球ET藥證，已投入商業化的準備，包含銷售、行銷、以及市場准入的策略布局，屆時將成為推動營運的第二成長引擎。

藥華藥於7月18日向美國食品藥物管理局（FDA）提出會議申請，並已獲FDA通知將於9月召開會議。公司也規劃盡快向臺灣、日本提出ET藥證申請，若推展順利，預計可於今年底前完成送件程序。另，中國國家藥品監督管理局（NMPA）於7月16日正式受理ET藥證申請，NMPA已請公司提供進一步資訊以利其審查，顯示審查程序順利啟動。

為強化下半年全球銷售動能，藥華藥已迅速完成美國子公司及日本子公司的銷售團隊的擴編，規模分別提升65%及45%，並展開密集培訓，強化團隊產品專業與數位行銷能力。培訓內容涵蓋產品專業、實地模擬、績效追蹤及數位工具應用，確保團隊具備精準溝通與銷售策略執行力。

此外，公司持續積極推動數位行銷策略，運用專業數位分析公司，以數位分析方式擴大觸及治療PV的醫師族群，透過關鍵意見領袖與醫師族群的實務交流，提升醫師族群對美國國家綜合癌症資訊網（NCCN）的PV治療方案的認同。藥華藥期望透過多元策略，再為下半年營運注入新動能，造福更多PV病患。

營收 藥華藥

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