南僑金雞母 皇家可口IPO案獲證交所審議通過

台灣老牌食品廠南僑集團旗下金雞母皇家可口6月底送件申請股票上市，證交所今天公告，有價證券上市審議委員會審議通過皇家可口初次申請股票上市（IPO）案。

皇家可口為台灣食品大廠南僑集團子公司，旗下擁有杜老爺系列冰品、南僑讚岐急凍熟麵等知名品牌。

根據證交所提供資料，皇家可口公司董事長周明芬，總經理高長慶，申請上市資本額為新台幣7億元。公司主要業務包括冰品及急凍熟麵的研發、生產和銷售，以內銷為主，占公司營收比重96.23%。

皇家公司從2022至2024年的過去3年稅前盈餘分別為1.97億元、4.04億元和4.43億元，今年第1季稅前盈餘1.99億元。過去3年每股稅後純益分別為1.61元、3.66元和5.34元，今年第1季每股純益為2.66元。