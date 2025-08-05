台股漲281點！外資買超冠軍是這檔老AI 台新金遭大賣逾3.4萬張

聯準會9月降息預期升溫，台股5日以23,660.59點收盤，上漲281.65點，三大法人同步買超，其中外資買超114.87億元，統計外資買超前十名個股中，老AI股進檔4檔，外資買超緯創（3231）20,896張，居買超個股冠軍；賣超第一名則是台新金（2887）。

台股早盤以23,498.4點開高，上漲119.46點，盤中一度拉升至23,671.84點，權王台積電（2330）以1,145元開高，終場收1,150元，上漲15元；鴻海（2317）開高後一度衝達185元， 為今年1月9日以來的新高價，終場收184.5元，上漲4.5元， 漲幅2.5%。

AI股也在各擁題材下成為盤面上的亮點，台達電（2308）以600元開出，突破600元關卡，一度衝達636元，寫下歷史新高價， 終場收632元，上漲39元， 漲幅6.58%，寫下收盤新高；奇鋐（3017）一度衝達995元的天價，終場收977元， 上漲43元， 創收盤新高。

台光電（2383）一度拉升至1,165元，追平先前的天價記錄， 終場收1,125元，漲幅1.35%；川湖（2059）盤中一度衝達漲停2,860元，創下歷史新高，終場收2,725元，漲幅4.81%；緯創收124元， 漲幅3.77%；光寶科（2301）以漲停133.5元收盤。

神達（3706）爆出16.49萬張成交量，收在83.4元， 漲幅8.88%， 成交量奪冠，成交值則僅次台積電居第二；台新金股價彈升，收在16.65元， 漲幅0.3%，台新辛特則是小漲0.11%， 收9.13元。

台積電等電子權值領攻下，AI、PCB、機器人、散熱族群、資服股等助攻，終場指數收漲281.65點， 收23,660.59點，三大法人買超199.96億元，外資及陸資（不含外資自營商）買超114.87億元，投信買超39.82億元；自營商買超（合計）45.25億元，其中自營商（自行買賣）賣超7.57億元、自營商（避險）買超52.82億元。