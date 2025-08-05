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大田財報／第2季EPS 1.63元 獲利1.36億元、季增139%

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導

高爾夫球具代工大廠大田（8924）5日公告第2季獲利1.36億元，季增139%、年減20%，每股純益1.63元，累計上半年稅後純益1.94億元，年減28.4%，每股純益2.31元。該公司指出，目前下半年訂單已滿載，業績一定會比上半年好。

大田表示，綜觀今年第2季營收表現，受到美國祭出對等關稅的影響，導致高爾夫品牌商們下單有所延遲，使得單季營收達10.09億元，相較去年同期的13.98億元，衰退27.8%。

就獲利來看，在毛利率持穩下，雖然上一季新台幣兌美元匯率呈現大幅升值情況，但該公司適時加緊布局越南新廠投資等，在手越南盾和人民幣現金部位增加，反觀美元部分則處於負債水準，挹注匯兌利益，使得單季稅後純益為1.36億元，雖比去年同期減少20%，惟季增139%，每股純益1.63元。

累計今年上半年稅後純益1.94億元，年減28.4%，每股純益2.31元。大田今日上漲0.2元，收於52.7元。

展望營運前景，大田表示，對業績表現持審慎樂觀的態度，目前來看，下半年已達訂單滿載水準，一定會比上半年好。未來並將持續強化與客戶的協同合作，提供更優質的性能模擬與高附加價值的客製化設計製造服務，持續推出創新產品，加速投資建設越南廠，以服務更多元客戶。

高爾夫 每股純益

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