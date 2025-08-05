美國放寬AI晶片管制後 這二家科技巨擘擴大台積電投單量

摩根士丹利（大摩）證券在最新的「AI供應鏈」產業報告中指出，美國放寬AI晶片管制後，包括輝達（NVIDIA）、超微（AMD）紛紛擴大對台積電（2330）的投單量，其中輝達增單20萬顆H20晶片，超微也增單5-10萬顆MI308晶片。

大摩大中華區半導體主管詹家鴻在最新釋出的「AI供應鏈」產業報告中指出，在相關CSP大廠相繼公布財報後，統計全球前11大超大型雲端業者（Hyperscalers）今年資本支出預估已上修至4,450億美元，年增率達56%。

預期2026年雲端資本支出將年增31%、達到5,820億美元，續創歷史新高，遠高於市場共識的16%。儘管資本支出成長明顯出現減速，不過預期後續對2026年的預估值仍有上調的機會。

詹家鴻假設AI伺服器的資本支出比重上升，這將使2026年AI伺服器資本支出可能年增高達七成，強化AI需求仍將維持強勁、與美國及大中華半導體產業「具吸引力」的看法，並化解了近來市場對AI前景可能出現陰霾的疑慮。

此外，在中國大陸AI晶片的供應方面，美國解除對中國大陸部分AI晶片的限制後，根據大摩對供應鏈的訪查，輝達已向台積電增下新單生產H20晶圓，這將在原有100萬顆H20晶片的基礎上再新增20萬顆。

超微也在美國放寬AI晶片管制後，重啟對中國大陸銷售MI308晶片，台積電將增加生產5-10萬顆，以因應中國大陸市場所需。而中國大陸在地業者也努力提升本土的GPU供應能力，在在均顯示市場對AI需求仍在不斷升溫中。

儘管AI需求持續強勁，但詹家鴻說，根據最新的調查結果，估計台積電至2026年底的CoWoS月產能仍維持在9.3萬片仍未變，主因2026年CoWoS總產能仍可支持雲端AI半導體產業再成長約四至五成，這可能會對部分設備股產生負面反應。

台廠中，詹家鴻點名按讚台積電、聯發科（2454）、世芯-KY（3661）、信驊（5274）、京元電（2449）等五檔個股，均給予「優於大盤」評級。