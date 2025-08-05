三大法人聯手買超近200億 神達量價奪冠亞軍、台新金帶量觸季線

聯準會降息預期升溫，台股5日由台積電（2330）帶隊電子權值大軍追隨美股彈升，AI、PCB、機器人、散熱、資服等強勢助攻，尾盤買單再拉抬台積電、鴻海（2317）、神達（3706）、昇陽半導體（8028）等，終場指數收漲281.65點、報23,660.59點，躍過5日線，成交值增至3,678億元。三大法人擴大買超199.96億元。

個股表現上，人氣王神達成交量放大至近16.5萬張，股價飆漲8.88%、收83.4元，站上2024年12月下旬來波段新高，成交值達134.29億元，僅次於權王台積電，呈現量價俱揚榮景。此外，台新金（2887）人氣回升，股價也持續彈升，躍過10日線並觸及季線，成為金融類股穩盤要角，並帶動台新辛特隨之量增小漲0.11%。

統計三大法人5日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超114.88億元，投信買超39.82億元；自營商買超（合計）45.25億元，其中自營商（自行買賣）賣超7.57億元、自營商（避險）買超52.82億元。

觀察今日成交值前五大個股，有4檔皆突破百億元，股價更全面收高。依序為：台積電194.62億元，股價漲1.32%、收1,150元；神達134.29億元，股價漲8.88%、收83.4元；台達電（2308）126.41億元，股價漲6.58%、收632元；亞光（3019）123.25億元，股價漲1.99%、收154元；奇鋐（3017）96.06億元，股價漲4.6%、收977元。

觀察今日成交量前五大個股，股價表現2紅3黑，神達勇奪人氣王。依序為：神達成交164,969張，股價漲8.88%、收83.4元；富喬（1815）成交160,319張，股價跌2.35%、收54元；台玻（1802）成交105,171張，股價跌3.72%、收23.3元；台新金成交91,437張，股價漲0.3%、收16.65元；南亞（1303）成交78,980張，股價跌2.26%、收36.8元。

今日收漲停個股有34檔，其中6檔成交量超過萬張，又以光寶科（2301）成交59,936張最夯，股價百元以上個股僅9檔、50元以下有17檔，顯示中低價族群持續吸引目光。依成交量多寡排序，依序為：光寶科收133.5元、佳能（2374）收67.7元、華晶科（3059）收45.35元、長榮航太（2645）收143.5元、三商電（2427）收32.75元、閎暉（3311）收40.8元、惠特（6706）收72.9元、建舜電（3322）收15元、中天（4128）收26.2元、百一（6152）收10.75元、鼎天（3306）收50.6元、合一（4743）收68.9元、普誠（6129）收13.55元、邦泰（8935）收17.6元、久禾光（6498）收130.5元、巨有科技（8227）收169元、亞泰金屬（6727）收89.5元、映興（3597）收29.55元、太欣（5302）收8.23元、榮創（3437）收15.65元、系微（6231）收242元、環科（2413）收19.5元、新鼎（5209）收161元、視陽（6782）收189元、倍微（6270）收23.15元、碩網（7547）收127.5元、同致（3552）收63.5元、夠麻吉（8472）收73.1元、達航科技（4577）收27.25元、寶德（3349）收19.45元、巨虹（8084）收45.55元、東華（1418）收23.75元、東研信超（6840）收59.4元、沛爾生醫-創（6949）收256元。