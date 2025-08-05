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00981A 績效連兩月輾壓原型 ETF 強登主動式 ETF 雙王寶座

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
台股原型ETF 7月績效前五強（統計至7/31）。資料來源：CMoney
台股原型ETF 7月績效前五強（統計至7/31）。資料來源：CMoney

盤點台股原型ETF績效，主動統一台股增長（00981A）不但是7月唯一大漲雙位數，而且月績效連續第二個月再度輾壓台股原型ETF。上市兩個月累計漲幅超過兩成，吸引投資人搶進，規模從成立的28億元已翻倍超過60億元，榮登主動式ETF股王、規模王寶座。

主動統一台股增長（00981A）自5月27日掛牌，6月上漲近9%拿下第一名，7月進一步勁揚10.14%，連續兩個月稱霸65檔台股原型ETF。7月台股ETF前五強，除了00981A外，還包括中信小資高價30（00894）、國泰台灣科技龍頭（00881）、永豐智能車供應鏈（00901）、野村臺灣新科技50（00935）。

投資專家表示，00981A是唯一進榜前五強的主動式ETF，展現超強主動選股的實力，以快速的成長力道超車成為台股主動式ETF股王，堪稱台股ETF中強勢黑馬。適逢台股進入高檔震盪之際，選股難度升高，布局優質主動式ETF可望趨吉避凶。

ETF 台股

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