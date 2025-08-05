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川湖獲大摩調高目標價 股價受激勵創新高

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導

川湖（2059）5日由於受到外資摩根士丹利（大摩）證券將其目標價由原有的2,300元大幅提升至3,050元的激勵，調幅32.6%，盤中股價一度亮燈漲停，終場大漲125元、收2,725元，創歷史新高紀錄。

大摩科技產業分析師楊泓極指出，儘管川湖第2季營運因受匯率逆風而影響約11%，不過下半年基本面維持強勁。隨下游伺服器機架出貨放量，不論GPU或ASIC都可望明顯成長。

另一方面，GPU伺服器機架升級至次世代設計，將使每台GPU伺服器的滑軌套件價值提高20-30%，主因結構設計更複雜，及有更多設備採用滑軌組件，均將有助於川湖下半年的整體營運表現。

川湖目前的產能力用率已達100%，但管理層表示，透過增加人工作業班次，利用率仍可提升至約160%，因此短期內仍具備足夠產能支援成長。而美國新產能正在建設中，預計將於2026年上半年啟用。

基於營運的成長性，楊泓極維持川湖「優於大盤」評級不變，但調高今年每股稅後純益（EPS）由81.97元至86.47元、明年由94.97元升至108.27元，以明年調高後EPS、適用28倍本益計算，目標價調升至3,050元。

GPU 伺服器

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