台股收23,660點漲281點 台積電收1,150元漲15元
台股5日開高走高，早盤以23,498點開出，終場收23,660點，上漲281點，漲幅1.2%，成交量3,678億元；台積電（2330）收1,150元，上漲15元、漲幅1.32%。櫃買則收237點，上漲3點。
盤面上以類股來看電腦周邊、電子零組件、其他電子、資訊服務、電子通路、光電、半導體等較為強勢，另外玻陶、塑膠、油電燃氣、營建等較為強勢。
觀察台股成交額排行榜，量大強勢的有神達（3706）、亞光（3019）、台達電（2308）、奇鋐（3017）、鴻海（2317）、昇陽半導體（8028）、光寶科（2301）、智邦（2345）、廣達（2382）、金居（8358）、台光電（2383）、緯創（3231）、聯發科（2454）、中光電（5371）、川湖（2059）、金像電（2368）、鴻準（2354）、創意（3443）、緯穎（6669）、富世達（6805）、健策（3653）、建準（2421）、信驊（5274）、長榮航太（2645）等。
而量大弱勢的則有，富喬（1815）、世芯-KY（3661）、台燿（6274）、英濟（3294）、尖點（8021）、南亞（1303）、大量（3167）、日月光投控（3711）、漢唐（2404）、愛普*（6531）、濱川（1569）、世紀*（5314）、環宇-KY（4991）、高技（5439）、華星光（4979）、東元（1504）、中信金（2891）、新漢（8234）、弘塑（3131）等。
統一投顧表示，美國7月非農就業數據疲軟，市場期待降息氣氛提高，激勵投資風險偏好回升。台股上市櫃公司本周陸續公布7月營收，市場正面預期AI相關族群營收，惟美國232條款半導體調查結果尚未出爐，干擾投資人情緒，預估本周台股指數高檔震盪，尚未見明確翻空訊號，短線觀察月線支撐。
操作上建議布局流動性佳的績優中大型權值股，推薦族群聚焦：AI概念股、PCB供應鏈、材料升級或替代概念股、機器人概念、散裝及生技等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言