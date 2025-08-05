台股收23,660點漲281點 台積電收1,150元漲15元

台股5日開高走高，早盤以23,498點開出，終場收23,660點，上漲281點，漲幅1.2%，成交量3,678億元；台積電（2330）收1,150元，上漲15元、漲幅1.32%。櫃買則收237點，上漲3點。

盤面上以類股來看電腦周邊、電子零組件、其他電子、資訊服務、電子通路、光電、半導體等較為強勢，另外玻陶、塑膠、油電燃氣、營建等較為強勢。

觀察台股成交額排行榜，量大強勢的有神達（3706）、亞光（3019）、台達電（2308）、奇鋐（3017）、鴻海（2317）、昇陽半導體（8028）、光寶科（2301）、智邦（2345）、廣達（2382）、金居（8358）、台光電（2383）、緯創（3231）、聯發科（2454）、中光電（5371）、川湖（2059）、金像電（2368）、鴻準（2354）、創意（3443）、緯穎（6669）、富世達（6805）、健策（3653）、建準（2421）、信驊（5274）、長榮航太（2645）等。

而量大弱勢的則有，富喬（1815）、世芯-KY（3661）、台燿（6274）、英濟（3294）、尖點（8021）、南亞（1303）、大量（3167）、日月光投控（3711）、漢唐（2404）、愛普*（6531）、濱川（1569）、世紀*（5314）、環宇-KY（4991）、高技（5439）、華星光（4979）、東元（1504）、中信金（2891）、新漢（8234）、弘塑（3131）等。

統一投顧表示，美國7月非農就業數據疲軟，市場期待降息氣氛提高，激勵投資風險偏好回升。台股上市櫃公司本周陸續公布7月營收，市場正面預期AI相關族群營收，惟美國232條款半導體調查結果尚未出爐，干擾投資人情緒，預估本周台股指數高檔震盪，尚未見明確翻空訊號，短線觀察月線支撐。

操作上建議布局流動性佳的績優中大型權值股，推薦族群聚焦：AI概念股、PCB供應鏈、材料升級或替代概念股、機器人概念、散裝及生技等。