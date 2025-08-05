台股衝上波段高23,646點！法人揭 AI、中小股撐盤主因

台股5日開高走高，截至上午11時40分，盤中創下23,646點波段新高、日K暫時連五紅，最高漲267點。法人指出，整體上，儘管台股面對國際雜音干擾，惟內資活躍與政策支撐形成支撐力道，盤勢韌性仍可期待。

安聯投信台股團隊表示，近期台股延續5月來走勢，AI持續為盤面主流，除了受惠長線正向產業趨勢有所表現外，表現亮眼的第2季財報題材也讓其主流地位更加穩固；細分族群，其中PCB族群明顯受惠；其他包括：PCB上游原料如銅箔、玻纖族群在缺貨題材帶動下也強勢表態；AI伺服器EMS與各式零組件供應鏈表現也相對強勢。

法人分析，其次中小型股的活躍表現顯示資金尚未撤出，反而持續在具備題材與業績支撐的族群中尋找輪動契機，尤以政策受惠的電力、金融與生技類股吸引明顯買盤。

技術面來看，加權指數穩守23,000點整數關卡，短線進入高檔震盪整理格局。操作建議上，短期可聚焦題材明確、籌碼穩定的中小型個股，並避開漲多乖離過大的熱門股。

中期則關注美國經濟數據、公債殖利率與關稅議題的後續發展，若無新增利空，指數有機會在22,800至23,500點間築底整理。