貝萊德點出五大理由 支撐美股投資吸引力

儘管全球面臨關稅政策、市場波動與經濟放緩等不確定性因素，美國股市持續展現強勁韌性。根據貝萊德分析，美股投資價值仍受到五大核心因素支撐，包括企業獲利穩健、AI主題驅動營收成長、政策環境轉趨有利、估值合理具支撐力，以及美股在結構性成長領域的全球領先地位，使美股在波動市場中展現相對吸引力，投資人可望透過精選標的參與長期成長機會。

貝萊德iShares亞太區主管Nicolas Peach表示：「儘管全球政經情勢充滿挑戰，我們仍看到美國企業展現高度韌性與創新動能，尤其AI主題正快速擴散至醫療、工業與金融等產業，為企業帶來實質營收貢獻。我們認為，美股的中長期基本面仍具支撐力，投資人可聚焦營運效率高、能夠善用新科技的優質企業，掌握下一階段成長機會。」

2025年上半年雖面對中美貿易緊張、政策變數與全球經濟放緩等挑戰，但美國企業的獲利表現依然出色。貝萊德預估，標普500指數全年將實現7%獲利成長，並於2026與2027年持續加速，顯示基本面穩固且具韌性。

AI主題已不再專屬科技業，正逐步拓展至金融、醫療與工業等傳統產業，協助企業提升效率、創造營收。AI相關類股對標普500企業的淨利率貢獻正持續上升，成為驅動企業獲利與創新的長期利多。

美國關稅措施一度造成市場震盪，但隨著經濟衰退風險下降、企業與消費者信心回穩，加上美國政府積極推動製造、研發與基礎建設的稅收優惠政策，並放寬對銀行與工業的監管，皆為股市注入更多動能。貝萊德預期，2026年聯準會有望啟動降息循環，有助推升市場估值與資本支出。

目前美股估值雖高於20年歷史區間，但在企業獲利強勁與利率下行預期的雙重支撐下，仍具合理性。歷史數據顯示，在獲利成長高於中位數、且聯準會啟動降息的環境下，標普500本益比有90%的機率會上升，顯示高估值背後為企業基本面所撐。

即使美元走弱促使投資人關注歐洲與日本市場，美國企業的創新能力、流動性與成長潛力依然領先全球。特別是在AI、醫療創新與基礎建設等領域，美股提供的結構性成長機會難以取代。貝萊德看好高品質的景氣循環類股與大型龍頭股，尤其是具備定價能力、資產負債表穩健、積極導入AI與數位轉型的企業。

儘管仍存在利率反彈、政策變數與消費疲弱等風險，但多數利空已反映於股價中。在聯準會與財政部可能出手支撐經濟的背景下，市場下行風險相對有限。貝萊德建議投資人聚焦營運效率與創新能力強的企業，透過產業輪動與分散配置策略，把握美股長期成長契機。