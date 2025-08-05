降息循環及美元趨貶 新興市場後市可期

新興市場股市年初以來上漲16.4%，表現優於全球股市的11.2%，主要由新興亞洲+16.9%、拉美+20.8%、新興歐+36.2%領漲。亞洲多國積極推廣政策刺激經濟，如中國大陸推行刺激消費政策並降息降準；印度推行生產連結獎勵計畫、擴大政府資本支出及降息降準；台灣推行投資台灣招商引資政策等；另美國與大陸已簽署貿易協議，貿易緊張關係趨緩，且年初以來美元指數下跌8.85%，非美貨幣多數升值，市場資金多元分散布局至非美市場，提振新興股市表現。

新興市場降息循環期間 新興市場表現優於成熟市場 且市場預期企業獲利成長率將勝出

市場預期新興市場多數國家央行將採取寬鬆貨幣政策持續降息，自1998年起新興市場降息循環期間，新興股市表現多優於成熟市場，最近六次降息循環期間，新興市場平均表現優於成熟市場18.5%。目前市場預期今明兩年新興市場企業獲利年增率分別高達13.6%、13.0%，皆優於成熟市場的8.2%、11.9%，有助新興股市後續表現。

新興市場表現與美元指數呈現反向變動關係，美元指數趨勢向下，有助新興市場表現

MSCI新興股市指數表現與美元指數呈現反向變動關係，近10年走勢(2015/6/30~2025/6/30)大致呈現反向變動關係，統計兩者的相關係數為負0.61，呈現中高度的負相關性，依據彭博調查市場預期美元指數趨勢向下，可望持續推動新興股市表現。

新興市場中看好印度、拉美、台灣

印度已推行多項刺激經濟政策措施，並帶動股市表現，如推行生產連結獎勵計畫及降息降準等。印度央行於6月降息降準，下調基準利率2碼至5.5%，比市場預期降息幅度更大；下調存款準備率1%至3%，市場預期信貸成長率將自目前的11%上升至13~14%，有助刺激內需消費。印度政府自2020年推出「生產連結激勵計劃」(PLI)，包括電子產品(手機零組件)、汽車、汽車零組件及製藥等，自2020年以來已商品出口金額增長59%，有助推升經濟成長。

拉美年初以來表現優異，上漲逾23%，企業獲利年增率在歷經2024年的負成長後，市場預期今明兩年轉為正成長。巴西消費者信心自2月創新低後逐步回升，資金流動顯示年初以來大量資金流入整體拉美股市，有望帶動拉美股市續揚。

台灣自2019年起實施的「投資台灣」三大方案已吸引1,678家企業投資超過新台幣2.5兆元，近期將此方案延長至2027年，預計將再吸引企業投資1.2兆元，可望持續帶動經濟成長。亞洲經理人調查看好半導體周期復甦淨比例自5月的-42%大幅成長至38%，創近一年新高，顯示需求大幅回溫，有利台灣的主要產業-半導體製造商；在AI應用熱絡及終端需求回溫帶動下，台灣出口及外銷訂單回溫，年增率分別高達38.6%及18.5%的高水準，整體台灣第1季GDP年增5.48%，展現經濟韌性，增添市場投資人信心。

摩根士丹利新興領先股票基金迎向新興市場長期成長趨勢

摩根士丹利新興領先股票基金以由下而上的方式選股，國家配置方面，主要布局在印度、巴西與台灣，中國維持零配置，有別於參考指數的28.42%。摩根士丹利新興領先股票基金選擇特定產業的領導廠商，看好結構性成長，並搭上印度製造帶動出口、拉美內需消費與資金回流、台灣半導體周期復甦等題材，在新興市場中尋找投資亮點。