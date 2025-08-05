台股反彈有望？分析師：關稅、景氣變數多 仍須謹慎

台股4日受美股上周五大跌影響，指數開低回探月線後縮腳，終場以下跌55點作收；而櫃買指數開低回探月線收下影線，終場下跌0.1%。台股盤面類股則以光學、軍工、汽車零組件族群表現強勢。法人指出，美股早盤反應九月降息預期而大漲，四大指數強力反彈展現反攻態勢，連帶影響台股5日反彈有望，不過分析師則提醒，雖然美股展現強勁態勢，但由於美台關稅、以及232條款半導體關稅，最終結果仍尚未出爐，再加上日指標的持續修正，因此市場仍存有變數，投資人應更加審慎的因應。

台美關稅談判目前持續進行中，台股4日受到不確定因素的影響，以23378.94點作收，下跌55.44點、跌幅0.24%，失守5日線，並回測月線，而單日成交量則達到3307.45億元。不過新台幣則受到聯準會9月降息機率升高的預期影響，一度升值達到2.13角，而昨日終場收在29.918元，升值1.07角。就連美股也同樣展現強勁走勢，四大指數全面走高，分析師表示，美股強彈有助多方信心回復，惟美台關稅、232條款半導體關稅未定，加上日指標持續修正，預期指數於五、十日線附近震盪。

富邦證券透露，市場目前仍有三大考量，包括：1.市場持續觀望美台對等關稅、232條款半導體課稅談判後續發展，加上擔憂關稅衝擊景氣展望，外在環境對台股影響偏向負向；2.大盤連二日下探月線收下影線，短線月線支撐力不弱，加上月、季線維持多方架構，預期指數維持偏多態勢未變；3.台股日KD指標高檔轉弱修正持續，日MACD指標柱狀體負值擴大，指標高檔修正壓力增溫，影響指數上攻動能。