台股早盤上漲逾240點 台積電開高10元

台股5日開盤指數上漲119.46點，開盤指數為23,498.4點。台積電（2330）開盤價1,145元，上漲10元。

群益投顧表示，市場傳言美國商務部主管出口許可的產業與安全局運作不順，數千件出口許可申請停滯不前，包括輝達7月14日取得對中國大陸銷售H20晶片的數十億美元訂單。台股本周有133家上市櫃公司將發放1,955億元股息，資金活水將成為台股重要動能；台股KD指標交叉向下，指數回測月線；多空交織，選擇基本面佳個股擇優謹慎操作。

操作題材可留意：

1.CSP持續加碼佈建AI相關設施─美國四大雲端服務供應商對AI資本支出持續增加，其中，Meta宣布2025年資本支出從640億美元上調至720億美元，並預告2026年將續增，主要用於成立全球第一個千兆瓦級叢集的Meta超級智慧實驗室,預計2026年啟用。

2.機器人大展即將登場─台灣機器人與智慧自動化展、台北國際模具暨智慧成型設備展，皆訂於8月20至23日登場，,自動化工廠、工業製造用機器人、AI物理推論機器人等議題將是市場關注焦點。

周一（4日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為44,173。64點，上漲585.06點、漲幅1.34%；S&P500指數上漲1.47%；那斯達克指數上漲1.95%；費半指數上漲1.75%。台積電ADR漲1.61%，收在239.00美元，較台北交易溢價25.9%。

美股U型反轉之速，令不少投資人感到意外。美股U型反轉之速，令不少投資人感到意外。根據芝加哥商品交易所（CME）的Fedwatch工具，市場目前認為9月降息的可能性約為84%。市場預期，到今年底，Fed將至少降息兩次，每次25個基點。

三大法人周一集中市場合計買超37.5億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超113億元，投信買超23億元，自營商（自行買賣）賣超37.3億元，自營商（避險）賣超61.1億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,248口至1,954口，其中，外資淨空單減少457口至-39,080口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加3,853口至904口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在23,650點，周賣權最大OI落在23,000點 ; 月買權最大OI落在24,500點，月賣權最大OI落在20,800點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.95下降至0.94。VIX指數上升0.43至23.87。外資台指期買權淨金額0.09億元 ; 賣權淨金額-0.84億元。整體選擇權籌碼面偏空。