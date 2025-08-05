美股4大指數收漲 投顧：台股高檔震盪觀察月線支撐

美股4大指數全面收漲，那斯達克指數勁揚403.45點。投顧指出，美國232條款半導體調查結果尚未出爐，干擾投資人情緒，預估本週台股指數高檔震盪，尚未出現明確翻空訊號，短線觀察月線約23107點支撐。

投資人關注聯邦準備理事會（Fed）降息可能性的攀升，美股道瓊工業指數4日收盤揚升585.06點或1.34%，收44173.64點，標準普爾500指數上漲91.93點或1.47%，收6329.94點；那斯達克指數勁揚403.45點或1.95%，收21053.58點，費城半導體指數攀漲96.80點或1.75%，收5624.41點。

台灣關稅談判待續，台股4日最低下跌282點，終場跌幅收歛，下跌55.44點，收在23378.94點，力守10日線23347點之上，成交值新台幣3307.44億元。自營商賣超98.53億元，投信買超25.67億元，外資及陸資買超111.96億元，三大法人合計買超39.1億元。

產業訊息部分，鴻海4日公告集團處分美國俄州電動車廠，市場分析藉此轉攻人工智慧（AI）資料中心，搶攻美國「星際之門」計畫商機。

第三方支付產業公會4日成立，共40家企業加入成為創會會員，首屆理事長為綠界科技總經理劉士維，宣告台灣支付產業正式邁入組織化發展的新階段。

工紙大廠正隆宣布與華南銀行完成5年期新台幣77億元永續聯貸案。正隆總經理張清標表示，本次聯貸將用於持續強化正隆加速推動全球低碳循環布局，以及導入AI智能的全面應用。