新興市場教父墨比爾斯：看好台日投資機會

有新興市場教父之譽的資深投資家墨比爾斯（Mark Mobius）表示，川普祭出的關稅衝擊，對印度股市造成心理衝擊，但只要下跌都會是「逢低買進的好機會」。他也看好日本和台灣的投資機會。

墨比爾斯4日接受彭博電視訪問時說：「這場跟美國的關稅戰當然會造成影響，不過在我看來，影響會是短暫的。」

川普7月31日宣布對印度祭出25%關稅，比4月2日公布的稅率減少僅1個百分點。目前川普仍表示美印還在協商，但外界普遍認為短期內難有突破。

美印關係顯然出現裂痕，總統川普近來多次公開批評印度經濟與外交政策，導火線包括雙邊貿易談判停滯、印度持續與俄羅斯深化能源與軍事合作，及川普自認在印巴5月衝突停火中扮關鍵角色，卻未獲感謝。專家警告，裂痕若擴大，恐動搖美印在印太區域戰略協調。