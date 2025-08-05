台股外資回補 熱錢買超113億…千金股減至17檔

台股昨（4）日開低走高，盤中一度大跌282點，下探月線支撐，但隨外資進場回補買超113億元，台積電（2330）等電子權值股尾盤急拉，收斂跌勢，加權指數終場僅小跌55點收23,378點，失守5日線。印能科技、旺矽股價跌落千元之下，千金股檔數由19檔驟減至17檔。

外資在1日因台美關稅稅率20%公布轉賣超，但昨天在期現貨同步作多，在集中市場轉為買超113億元，敲進玉山金、華南金、中信金、台積電等電金權值股，並同步減少台指期未平倉淨空單457口，降至39,080口。投信買超23億元，連七買，累計買超138.7億元；自營商終止14連買，轉賣超98.5億元；三大法人合計買超37.5億元。八大公股行庫則賣超0.6億元，買轉賣。

美國對各國關稅政策陸續公布，加上7月非農就業數據遠低於預期，引發市場對美國經濟轉疲擔憂，衝擊美股四大指數上周五全數走低，台積電ADR大跌。影響所及，台股昨日開盤即壓低174點，在台積電回測月線下，指數盤中一度大跌282點，逼近月線大關。幸好外資轉為買超，加上金融股撐盤，富邦金、國泰金等金控權值股股價均在當日最高，加上台積電尾盤急拉，從原本跌15元縮減至小跌5元收1,135元，也讓加權指數小跌55點，收在23,378點，成交量縮至3,395億元，跌破5日線。

綜合統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清的看法，在台灣的對等關稅只是暫訂20%，後續還有談判空間，加上232條款，尤其是半導體關稅尚未公布之下，市場追價意願不高，成交量下滑。