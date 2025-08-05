今年上市首例 雷虎爆違約交割

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

臺灣證券交易所昨（4）日公布證券商最新申報違約交割情形資料，驚爆元大證券松江分公司申報軍工飆股雷虎（8033）出現逾5,876萬元鉅額違約交割，為今年來集中市場首宗鉅額違約交割案；若連同上櫃違約交割案計算，為今年第七件。

證交所指出，昨天證券商申報集中市場違約買進加計賣出金額6,858.43萬元，為2025年來第二高，僅次於3月20日的8,115.1萬元；至於買賣相抵後金額179.93萬元，則為8月來高點，仍再一般水準區間。

雷虎股價自7月下旬起飆漲，7月21日當周漲18.2%、7月28日當周再漲27.09%，被列為處置股，期間自8月1日至8月18日，但股價不畏處置持續續飆高，昨天首度突破百元大關，收在102元，改寫新高價、漲4.9元。若以台股「T+2」交割制度來看，違約交割發生在7月31日，當天雷虎早盤以97.6開出，盤中一度達99.2元，收在95.6元，留下黑K。

據證交所資料顯示，4日證券商申報集中市場達到違約資訊揭露標準，僅有軍工股雷虎一檔個股，爆出5,876.57萬元違約交割，申報證券商為元大松江分公司。

證交所提醒投資人，一旦發生違約交割，不僅會影響日後在證券市場的開戶交易，也可能需負擔法律上的責任，並對個人信用產生負面評價。

證券商 證交所

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