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緯創 躍外資單周買超王

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

近期外資為台股買盤主要動能，據證交所統計，上周外資自集中市場買超最多的前五名上市公司，以緯創（3231）買超4.07萬張居冠，再來是鴻海買超3.8萬張、玉山金買超3.29萬張、廣達3.2萬張、台玻2.75萬張。

近期外資為台股買盤主要動能，上周外資在集中市場總買進金額為6,336.19億元，總賣出金額為6,290.1億元，買超為46.09億元；今年以來外資總買進金額為17.66兆元，總賣出金額為17.87兆元，累計賣超為2,093.41億元。

外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進持股）市值為34.61兆元，占全體上市股票市值的45.92%，較7月25日的34.53兆元，增加788.39億元。

就個股來看，上周外資買超最多的前五名上市公司為緯創買超4.07萬張、鴻海買超3.8萬張、玉山金買超3.29萬張、廣達3.2萬張、台玻2.75萬張。

反之，上周外資在集中市場賣超最多的前五名上市公司則為台新金賣超17.71萬張、大成鋼賣超6.52萬張、南亞賣超5.87萬張、兆豐金4.62萬張、聯電4.06萬張。

外資 玉山金

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