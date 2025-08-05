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隱形眼鏡股 財報亮眼

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

隱形眼鏡股視陽（6782）、望隼昨（4）日公告財報，其中，視陽上半年營收20.23億元，年增17.2%，稅後純益3.8億元，年增21%，每股純益（EPS）6.04元，創同期新高。

另一家隱形眼鏡大廠望隼，上半年營收16.83億元，年增12.36%，稅後純益3.42億元，略減3.9%，每股純益5.9元，則是寫下同期次高紀錄。

視陽第2季財報表現亮眼，單季營收10.76億元，年增18.9%，單季毛利率46.55%，較去年同期提升近七個百分點，為史上高檔水準，即便受台幣升值影響，業外認列近6,000萬元匯兌損失，但稅後純益1.87億元，年增29.9%，單季每股純益2.96元，創同期新高。

視陽表示，第2季毛利率大幅攀升主要受惠產能良率、效率提高，加上公司對前十大原物料成本進行多元供應商策略，替代料的效益顯現，下半年毛利率將以持續上揚為目標。同時，反應旺季到來，視陽估第3季營收將持續挑戰單季歷史新高，第4季雖因季節性因素回落，但公司將有新產能投產，估計月產量將由今年上半年的4,200萬片，增加至4600萬片。

望隼第2季的合併營收為8.72億元，年增19.5%，稅後純益為1.5億元，年減13.3%，每股稅後盈餘2.58元。望隼表示，第2季毛利率為41%，較去年同期增加二個百分點，主要是稼動率提升及產品組合所致；不過，營業外支出認列外幣兌換損失使獲利下滑。

展望後市，望隼表示，隨著中國矽水膠彩片的出貨及新客戶的導入，預期全年度整體營收會持續正向成長。此外，布局美國及價值鏈整合是公司平衡區域發展的策略方向。未來將加速台灣、美國兩地子公司的業務發展，進一步提升整體營收及利潤率，可望為獲利帶來一波貢獻。

營收 毛利率

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