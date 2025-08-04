亞馬遜強攻AI 大摩看這四檔台鏈最受惠

美股陸續公布財報，繼谷歌（Google）、微軟（Microsoft） 與 Meta 等公司相繼繳出亮眼成績，並正面看待AI後，亞馬遜也強調會持續加碼資料中心、晶片與電力等投資，以追求生成式 AI 帶來的巨大機會，等於給市場吃了顆定心丸。

摩根士丹利（大摩）證券認為，亞馬遜持續大舉加碼AI，對資料中心硬體供應鏈產生正向影響。台廠中，看好緯穎（6669）和金像電（2368）在 Trainium2 伺服器供應鏈中的表現，及受惠 AI GPU 伺服器需求的廣達（2382）和緯創（3231），均給予「優於大盤」評級。

大摩科技產業分析師高燕禾在最新釋出的「大中華科技硬體產業」報告中指出，以最新揭露財報的亞馬遜為例，第2季AWS（亞馬遜雲端服務）營收年增 17.5%，其中市場關注的資本支出為 314 億美元，主要來自 AWS 的推動。

由於亞馬遜管理層表示，將持續加大對晶片、資料中心和電力的投資，以抓住目前在生成式 AI 領域所擁有的異常龐大的機會，高燕禾認為這等於給市場吃了顆定心丸，將對資料中心硬體供應鏈產生正向影響。

事實上，目前 AWS 的需求仍大於供給，在多個領域如電力、晶片、伺服器零組件、良率等都面臨產能瓶頸；而Trainium2 晶片已開始大量部署，同時亞馬遜也在開發下一代 新晶片Trainium3，因此高燕禾對雲端相關類股持正向看法。

台廠中，高燕禾點名看好緯穎和金像電在 Trainium2伺服器供應鏈中的表現；廣達和緯創則受惠於 AI GPU 伺服器需求不斷擴增，因此均給予「優於大盤」的評級不變。

印刷電路板廠中，欣興（3037）與南電（8046）雖為AWS Trainium 供應鏈的一環，不過，考量到 ABF 載板產能過剩與估值偏高的情況，因此高燕禾目前仍對南電維持「劣於大盤」評等，欣興則續看「中立」。

觀察亞馬遜的台系供應鏈中，除了以上相關個股外，還包括：銅箔基板的台光電（2383）及聯茂（6213）、負責電源供應的光寶科（2301）、散熱的台達電（2308）與奇鋐（3017）、川湖（2059）負責機架或機櫃的滑軌、連接器的貿聯-KY（3665）、還有負責組裝的鴻海（2317）與英業達（2356）等。