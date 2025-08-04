外資買超台股逾111億元 加碼0050及金融股

美就業數據不佳，美股重挫，台股今天表現抗跌，外資買超新台幣111.96億元，買超第1名是0050元大台灣50，達2萬1187張。投顧認為，美股跌深後能否止跌，將直接影響台股表現。

台股今天跌55.44點，收在23378.94點，成交值新台幣3307.44億元。三大法人合計買超39.1億元，其中外資及陸資買超111.96億元、投信買超25.67億元，自營商則賣超98.53億元。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉接受電訪表示，美國就業數據不佳，造成美股跌深，但台股卻能在利空下抗跌，且賣壓不重，推測應有護盤；因此，後續仍須觀察美股，只要美股不再重挫，台股也較有撐盤力道，若美股續跌，則不利台股表現。

黃國偉認為，美國將在8月7日開始課徵關稅，台灣後續稅率到底比20%高或低，仍須等待結果，另外，美股輝達（NVIDIA）財報，MSCI季度調整，都是近期重要觀察指標。

外資買超前10名依序為元大台灣50、玉山金、華南金、中信金、昇陽半導體、元大高股息、凱基金、群益台灣精選高息、合庫金、台積電。