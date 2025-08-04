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光學股逆勢強 亞光漲停原來是這個大單要進來了

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導

台股近日震盪盤軟，4日收跌0.2%，不過盤面上，仍有部分族群逆勢走強，如光學股即表現相當亮眼，亞光（3019）亮燈強鎖漲停，玉晶光（3406）也上漲逾2%，成為市場吸睛的焦點。

台系光學股檔數雖然不多，卻都是具有「小而美」特性的績優股，因而每每吸引多頭關注，並常常成為市場買盤拉抬的標的。如亮燈漲停的亞光，第2季及上半年營運表現亮眼，預期將成為6日法說中市場關注的亮點。

亞光持續看好數位相機、車載鏡頭、影像感測器（CIS）及瞄準器等產品表現，法人預期該公司今年營運將明顯優於去年。此外，亞光也深化Meta Lens布局，發展各項創新產品，包含世界首創的Meta Lens全彩照相模組。

事實上，特斯拉（Tesla）旗下的無人計程車服務 Robotaxi日前啟動試乘，象徵自駕技術正式跨入商業應用階段。而亞光為Tesla供應車用光學鏡頭模組，受惠Robotaxi大量採用FSD純視覺架構，將帶來新的重要成長動能。

玉晶光4日股價也逆勢走強，主要受惠iPhone新機拉貨帶動。雖然第2季新台幣匯率強升，外資摩根士丹利證券預估將影響該公司今年毛利表現約5.9個百分點，不過仍無損其看好的立場，仍給予「優於大盤」評級。

亞光 台幣匯率

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