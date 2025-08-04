外資買超111億元、這族群最受青睞 但台新辛特上市後天天被大賣

台股4日盤中一度重挫282.73點，尾盤買單拉抬台積電（2330）、鴻海（2317）、台達電（2308）、廣達（2382）等電子權值股， 縮小跌勢， 終場以23,378.94點收盤， 下跌55.44點，三大法人中僅自營商賣超，外資則是買超111.95億元，統計外資買超前十大中， 金融股占5檔，電子股則有2檔， 不過，台新辛特則是在上市以來持續遭外資大賣， 已連八賣。

台股早盤以23,260.18點開出， 下跌174.2點， 盤中指數一度下滑至23,151.65點， 下跌282.73點，跌破5日線下探月線支撐， 盤面上電子股占大盤成交比重66.6%，半導體及電腦周邊、電子組件等類股都是下跌，光電類股收盤上漲1.21%，表現搶眼，資訊服務及網通、通路股也上漲。

非電族群中， 金融股成為撐盤要角，由金控股領軍上漲，類股收漲1.6%；居家生活類股收漲2.17%；生技股、營建股收盤上漲逾1%，觀光、百貨、汽車等類股也逆勢上漲。

由於美國對等關稅暫時是20%，但後續的結果會是如何仍未完全底定，Fed上周宣布利率政策維持不變，聯邦資金利率區間維持在4.25%-4.5%，聯準會主席鮑爾則是潑了9月降息冷水；鮑爾放鷹下，市場對9月降息的預期大幅降溫，從原本超過6成降至5成或更低。

4日台股受到諸多因素的影響開低，不過， 尾盤包括台積電、鴻海、台達電、廣達等出現拉抬， 縮小指數跌勢， 終場收在23,378.94點收盤， 下跌55.44點，三大法人買超39.11億元，外資及陸資（不含外資自營商）買超111.96億元，投信買超25.68億元；自營商賣超（合計）98.53億元，其中自營商（自行買賣）賣超37.35億元、自營商（避險）賣超61.18億元。