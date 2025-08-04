昇陽半導體強鎖漲停 原來是這個原因…

昇陽半導體（8028）近二個交易日股價強勢大漲，吸引市場矚目，4日股價再度開高走高，早盤即亮燈強鎖漲停，漲停價154.4元攀波段高峰。法人表示，昇陽半導體由於受惠再生晶圓供應吃緊，是股價強勢表態的主因。

昇陽半導體第2季財報雖不如預期，不過董事會通過新增 43.79 億元資本支出案，加速產能擴充，以因應台系晶圓廠與美系記憶體廠客戶需求，預計今年將自月產80萬片升至85萬片，明年由95萬片大增至120萬片。

事實上，受惠AI推動再生與承載晶圓商機，使得再生晶圓供需吃緊，全球第一大晶圓再生業者昇陽半導體因而成為最大的受惠者，吸引市場多頭買盤紛紛搶進，特別是不少知名的主力券商如凱基台北等，多有著墨的痕跡。